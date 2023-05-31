Косметолог поделилась рецептом ромашкового лосьона после загара

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова специально для «СЭ» рассказала, как приготовить ромашковый лосьон после загара. Для него понадобятся три столовые ложки сухих цветков и вода. «Заварите ромашку чашкой кипятка. Дайте настояться 15-20 минут, затем процедите и охладите», — пояснила специалист.

Ромашковый лосьон нужно наносить на кожу после принятия солнечных ванн или загара. Это можно сделать с помощью ватного диска или распылителя. «Ромашковый лосьон поможет успокоить и увлажнить кожу. Однако перед его использованием нужно убедиться, что у вас нет аллергии на этот компонент. Если есть сомнения, проконсультируйтесь с дерматологом или проведите тест на аллергию», — резюмировала Елена Богатова.

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