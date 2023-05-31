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Сегодня, 21:45

Косметолог поделилась рецептом ромашкового лосьона после загара

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
Ромашки на желтом фоне.
Фото Freepik/denamorado
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова специально для «СЭ» рассказала, как приготовить ромашковый лосьон после загара. Для него понадобятся три столовые ложки сухих цветков и вода. «Заварите ромашку чашкой кипятка. Дайте настояться 15-20 минут, затем процедите и охладите», — пояснила специалист.

Ромашковый лосьон нужно наносить на кожу после принятия солнечных ванн или загара. Это можно сделать с помощью ватного диска или распылителя. «Ромашковый лосьон поможет успокоить и увлажнить кожу. Однако перед его использованием нужно убедиться, что у вас нет аллергии на этот компонент. Если есть сомнения, проконсультируйтесь с дерматологом или проведите тест на аллергию», — резюмировала Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, могут ли быть опасны солнцезащитные средства.

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