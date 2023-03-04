Косметолог рассказала об особенностях ухода за кожей весной

Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно сформировать весенний уход за кожей лица и тела. «Запомните одно правило: меняется время года — меняйте уход. И это не только про весну. Но не переживайте — не нужно менять все. Средства для демакияжа, умывания, тоники и лосьоны, если в них нет спирта, оставляем те, что были», — порекомендовала специалист. По ее словам, спирт — самое настоящее зло для кожи, даже для жирной. Он иссушает ее настолько, что приводит к обратной реакции — сальные железы начинают работать еще активнее.

Уход за кожей лица весной должен быть нацелен на восстановление и увлажнение, а не питание, как это было зимой. «В увлажняющих средствах должны присутствовать растительные масла: абрикосовое, персиковое, виноградной косточки, оливковое и другие. Для не жирной кожи подойдут муцин улитки или фильтрат улиточной слизи», — пояснила бьюти-эксперт. Восстановить гидролипидную (водно-жировую) пленку на поверхности эпидермиса помогут витамины А и Е. Для чувствительной кожи подойдет пантенол — он снимет воспаление и успокоит. Сияние изнутри добавят фруктовые кислоты, но с приходом первого солнца они категорически запрещены, иначе гиперпигментация гарантирована. При этом SPF должен быть не менее 30. «Подберите себе дневной и ночной кремы с этими составляющими. Ночной крем обязателен. Если у дневного главная задача — защита, то у ночного — восстановление» — подчеркнула косметолог.

Маски для лица следует подбирать с теми же компонентами, что и кремы — в масках они всегда в большей концентрации. Можно добавить глиняные маски — они повышают эластичность и выравнивают тон. «Выбирайте те, где в составе есть масла или другие увлажняющие компоненты. В чистом виде глину не следует использовать. После маски обязательно нанесите увлажняющий крем», — предупредила эксперт.

Чтобы обновить кожу, Анна Славинская порекомендовала использовать мягкий скраб для лица. Он отшелушит ороговевшие частички, сделает кожу ровной и гладкой. После скраба компоненты кремов и масок более эффективны и проникают глубже. Но он подойдет не всем, лучше проконсультироваться со своим косметологом. «Для тела добавляем скрабы с натуральными частицами кофе или с сахаром, а также баттеры — насыщенные масляные кремы для восстановления», — резюмировала специалист.

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