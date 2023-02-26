Логопед Покровская назвала условие, при котором можно избавиться от картавости во взрослом возрасте

Логопед-дефектолог Юлия Покровская рассказала, можно ли избавиться от картавости во взрослом возрасте.

«Понятие «картавость» — это скорее обиходный термин. Специалисты-логопеды называют нарушения произношения звуков Р и Р' термином ротацизм. Он бывает более 10 видов, и каждый вид вызван своими причинами. Чаще всего так называемая картавость связана с тем, что вместо кончика языка начинает вибрировать мягкое небо и слышится горловой звук.

Научиться произносить «новый» звук нетрудно, а вот, чтобы заставить себя заменить старый звук на поставленный, для этого нужно время и желание. Примеров очень много и среди актеров, и среди людей речевых профессий: юристов, коучей, спикеров», — приводит «Life.ru» слова Покровской.

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