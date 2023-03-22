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Сегодня, 16:05

Нарколог объяснил, почему опасно совмещать прием медикаментов с алкоголем

Ольга Стрельникова
Алкоголь, таблетки и сигарета.
Фото Freepik/freepik
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Врач-нарколог Евгений Рассказов объяснил, что одновременный прием алкогольных напитков и лекарственных препаратов вызывает ускоренное опьянение, тяжелую интоксикацию и крайне негативно влияет на весь организм. Сильнее всего, по его словам, страдает желудок, поджелудочная железа и печень. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

В лучшем случае совмещение алкоголя с лекарствами закончится промыванием желудка, в худшем — длительной госпитализацией и даже смертью, отмечает эксперт. Практически сразу после приема возникает сильное головокружение, рвота и боли в животе. «Если попытаться запить пивом, вином или коньяком антибиотики, то скорее всего в вашей медицинской карте вскоре появится еще один неприятный диагноз — цирроз печени. И от такого удара печень может и не оправиться», — подытожил Евгений Рассказов.

Ранее мы рассказывали о привычках, опасных для здоровья печени.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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