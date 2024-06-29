Невролог перечислила болезни, на которые указывает частая зевота

Врач-невролог Галина Неврюзина считает, что частая зевота может указывать на наличие серьезных заболеваний, таких как инфаркт и эпилепсия. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам доктора, нормальным считается показатель от 7 до 20 зевков в сутки. Однако если частота зеваний становится патологической, может потребоваться лечение.



«Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда», — предупредила невролог.



Неврюзина порекомендовала обратиться за помощью к врачу, если зевота сопровождается болью в груди, одышкой, тошнотой.

Также эксперт предупредила, что учащенная зевота может развиваться на фоне височной эпилепсии, болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга, например, опухолей в лобной доле или в стволе. В этом случае, кроме зевоты, фиксируются головная боль, нарушения памяти и зрения, изменения личности.

Кроме того, в список возможных причин частой зевоты врач внесла интоксикацию некоторыми веществами, последствия инсульта, хроническую сердечную недостаточность, гипотиреоз, сахарный диабет и некоторые нейродегенеративные заболевания, например, рассеянный склероз.