Невролог раскрыл ранний признак болезни Альцгеймера

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Врач-невролог Андрей Емелин назвал ранние признаки болезни Альцгеймера. По его словам, многие ошибочно полагают, что это потеря памяти.
«Очень часто нарушение памяти — не первый симптом. Им является пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание», — приводит слова Емелина портал «Доктор Питер».
Специалист отмечает, что это заболевание начинается из-за накопления патологических белков в тканях головного мозга. Однако наследственные и генетически опосредованные формы встречаются крайне редко.
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