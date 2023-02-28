Офтальмолог объяснила, откуда берется «песок» в глазах

Врач-офтальмолог Мария Голобородько рассказала, из-за чего может возникнуть синдром сухого глаза.

«Синдром сухого глаза представляет собой хроническое, как правило, двустороннее поражение, характеризующееся уменьшением продукции слезы или нарушением стабильности слезной пленки роговицы. Причинами, вызывающими этот недуг, могут быть сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения, отсутствие регулярного моргания. Предрасполагающими факторами также являются зрелый возраст и женский пол. К группе риска относятся пациенты с сопутствующими эндокринными, ревматологическими и другими заболеваниями. Многим из них прописывают лекарственные препараты, снижающие продукцию слезы. Неправильное ношение контактных линз и перенесенные глазные операции тоже могут стать причиной развития синдрома», — приводит «Life.ru» слова врача.

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