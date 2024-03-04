Нутрициолог развеяла популярные мифы об ожирении

Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что многие люди недооценивают всю опасность ожирения. Они уверены, что это заболевание носит только внешний характер и доставляет некоторые неудобства человеку.

«Однако этот недуг может привести к развитию сахарного диабета II типа, к сердечно-сосудистым патологиям, нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, некоторым видам онкологических заболеваний, апноэ сна и бесплодию», — пояснила эксперт.

К еще одному мифу эксперт отнесла убеждение, что от ожирения можно избавиться с помощью физических нагрузок и диет.

«Есть категория людей с ожирением, которые уверены, что сами могут справиться с проблемой. Они нагружают себя тяжелыми физическими упражнениями, урезают калорийность рациона. Как итог, килограммы ушли, а потом так же быстро пришли. Лечение ожирения — это работа психологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, терапевтов, иногда даже хирургов. Самостоятельно вылечить его невозможно!» — заключила эксперт.