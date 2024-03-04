Доктор Мясников объяснил, к чему приводит увеличение окружности талии

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что увеличение параметров талии — один из показателей метаболического синдрома. Это состояние приводит к ожирению, сахарному диабету II типа, гипертонии, атеросклерозу и снижению почечной функции.

По словам эксперта, мужчины, у которых окружность талии превышает 102 см, находятся в группе риска. А у женщин критический показатель — 88 см. Как отмечает доктор, люди с такими параметрами находятся в пограничной ситуации, которая может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону.

Чтобы избежать тяжелых последствий, медик рекомендует следить за питанием, больше двигаться, выполнять аэробные упражнения и лечить те заболевания, которые уже начали развиваться.