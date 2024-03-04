Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Доктор Мясников объяснил, к чему приводит увеличение окружности талии
Здоровье

4 марта, 21:30

1 мин.

Доктор Мясников объяснил, к чему приводит увеличение окружности талии

Мария Маковей
Автор
Девушка измеряет параметры талии.
Фото gpointstudio/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что увеличение параметров талии — один из показателей метаболического синдрома. Это состояние приводит к ожирению, сахарному диабету II типа, гипертонии, атеросклерозу и снижению почечной функции.

По словам эксперта, мужчины, у которых окружность талии превышает 102 см, находятся в группе риска. А у женщин критический показатель — 88 см. Как отмечает доктор, люди с такими параметрами находятся в пограничной ситуации, которая может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону.

Чтобы избежать тяжелых последствий, медик рекомендует следить за питанием, больше двигаться, выполнять аэробные упражнения и лечить те заболевания, которые уже начали развиваться.

Как вернуться к&nbsp;тренировкам после перерыва. Как вернуться к тренировкам после долгого перерыва: советы фитнес-тренера
Медицина
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Хирург назвала причину появления жировых ловушек