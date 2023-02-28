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Сегодня, 15:20

Подолог объяснила, как определить, что у вас появился грибок

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/valuavitaly
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Специалист в области подологии Наталья Емельянова специально для «СЭ» назвала 5 признаков, которые помогут выявить прогрессирующий грибок ногтей. «Первое, на что необходимо обратить внимание — это зуд кожи вокруг ногтя, проявляющийся с небольшой периодичностью», — предупредила специалист. Вторым опасным сигналом будет изменение цвета ногтевой пластины хотя бы на одном из ногтей. «Как правило, в первую очередь, поражаются ногти на больших пальцах стопы. Их цвет может помутнеть, измениться в сторону желтого, коричневого или плотного белого. Могут появиться подобия «дорожек», «стрелок» на ногте, отличного от основного (розового) цвета», — пояснила Наталья Емельянова.

Еще два признака — это уплотнение ногтевой пластины и сухой край. Ноготь утолщается, может начать деформироваться, скручиваться, а свободный край становится сухим и ломким, крошится. В запущенном случае, по словам эксперта, пораженные места ногтевой пластины напоминают труху.

Последний признак характеризуется сочетанием грибка ногтей с поражением кожи стоп. «Это можно заметить по покраснению кожи между пальцами и по краям стопы. Кожа становится тонкой, легко отслаивается и травмируется. Между пальцами появляются трещины и раны», — рассказала Наталья Емельянова. Также на стопе может образовываться белесый налет, который легко счищается, но и так же легко восстанавливается. «При подозрении на любой из этих признаков необходимо, как можно быстрее обратиться к подологу или дерматологу, сдать анализы. Самолечение может усугубить ситуацию», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали о том, как часто нужно стричь ногти.

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Советы и рекомендации
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