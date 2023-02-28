Врач Мухина рассказала, в чем уникальность кетогенной диеты

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о кетогенной диете.

«Кетогенная диета в последнее время стала очень популярна, особенно у тех людей, кто страдает ожирением и уже прошли все диеты, перепробовали всевозможные детоксы, курсы голодания, очистки и вдруг — о чудо, стали худеть на жире! При отсутствии глюкозы организм вынужден сжигать жир, из которого образуются кетоны, которые могут использоваться клетками организма в качестве источника энергии. Вызванная такой диетой гипогликемия — снижение сахара в крови значительно снижает риск появления диабета, онкологии, жирового гепатоза и устраняет все воспалительные процессы в организме», — приводит «Life.ru» слова Мухиной.

Также диетолог рассказала, какие противопоказания есть у такого способа питания.

«Первый тип сахарного диабета, второй тип сахарного диабета (по согласованию с врачом диета допустима в условиях стационара). Болезнь желчного пузыря (или его отсутствие). Заболевания почек (мочекаменная болезнь), печени, поджелудочной железы. Артериальная гипертензия, атеросклероз», — добавила врач.

Во время кетогенной диеты придется отказаться от хлеба, сладостей, выпечки, крахмалистых овощей, фруктов, круп.