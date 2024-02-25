Эндокринолог назвала причины появления целлюлита

Врач-эндокринолог Елена Зяблова объяснила, что основная причина появления целлюлита — ослабление соединительной ткани, увеличение жировых клеток и уменьшение микроциркуляции под кожей.

Кроме того, увеличивают риск развития целлюлита генетика, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Как отметила врач, даже у людей с низким процентом жира в организме может появиться целлюлит. Это связано с особенностями строения кожи и распределения жировой ткани.

«У мужчин целлюлит тоже бывает, но, как правило, он менее заметен из-за особенностей мужской кожи и распределения жировой ткани», — сказала эксперт в беседе с «Лентой.RU».

Зяблова порекомендовала следить за весом, правильно питаться, делать массажи и заниматься спортом, чтобы избавиться от ненавистного косметического дефекта.