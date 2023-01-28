Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:45

Психолог объяснила, как понять, что ваша нервная система истощена

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/cookie_studio
Telegram Дзен

Психолог Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что существует несколько признаков того, что ваша нервная система находится на грани срыва. К ним относятся проблемы со сном, чрезмерная восприимчивость к чужой критике, все «валится из рук», появляются навязчивые мысли и страхи.

Если вы плохо засыпаете, часто просыпаетесь ночью и тяжело встаете с утра, это говорит о том, что ваша нервная система пребывает в сильном напряжении. «При этом днем человек может сильно хотеть спать. И, если существует такая возможность, он легко и быстро уснет. Это признак того, что при напряжении нервной системы у вас нет возможности восстановиться ночью, соответственно, организм пытается восстановить силы днем», — пояснила специалист.

Если вы остро реагируете на любую критику, обратную связь и в принципе любое мнение, противоречащее вашему, в этот момент ваша расшатанная нервная система просто не дает возможности для адекватной реакции. «В целом, вы становитесь раздражительными, тревожными. Не только критика, но и любая мелочь может вывести вас из равновесия», — подчеркнула Елена Богатова.

Если у вас все «валится из рук», простые действия занимают больше времени, вы тратите на них больше энергии, рассеяны и невнимательны, нервничаете по этому поводу, по словам психолога, здесь четко прослеживается круг, по которому нервная система продолжает приходить в упадок.

Также Елена Богатова отметила, что при запущенной ситуации, появляются навязчивые мысли и страхи, на уровне тела возможны скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, головные боли и даже проблемы со зрением.

Если вы заметили у себя подобные привычки, срочно найдите возможность отдохнуть. «Кому-то необходимо отоспаться, кому-то сменить на время вид и род деятельности, кому-то поменять местоположение. Чаще всего, если процесс запущен не сильно, перебои в нервной системе сигнализируют об отсутствии восстановления. На этом этапе поможет грамотно организованный отдых. Важно также нормализовать график работы и отдыха, чтобы впредь была возможность профилактировать подобные состояния», — констатировала специалист.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач рассказала, как предотвратить выпадение волос