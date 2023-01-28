Психолог объяснила, как понять, что ваша нервная система истощена

Психолог Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что существует несколько признаков того, что ваша нервная система находится на грани срыва. К ним относятся проблемы со сном, чрезмерная восприимчивость к чужой критике, все «валится из рук», появляются навязчивые мысли и страхи.

Если вы плохо засыпаете, часто просыпаетесь ночью и тяжело встаете с утра, это говорит о том, что ваша нервная система пребывает в сильном напряжении. «При этом днем человек может сильно хотеть спать. И, если существует такая возможность, он легко и быстро уснет. Это признак того, что при напряжении нервной системы у вас нет возможности восстановиться ночью, соответственно, организм пытается восстановить силы днем», — пояснила специалист.

Если вы остро реагируете на любую критику, обратную связь и в принципе любое мнение, противоречащее вашему, в этот момент ваша расшатанная нервная система просто не дает возможности для адекватной реакции. «В целом, вы становитесь раздражительными, тревожными. Не только критика, но и любая мелочь может вывести вас из равновесия», — подчеркнула Елена Богатова.

Если у вас все «валится из рук», простые действия занимают больше времени, вы тратите на них больше энергии, рассеяны и невнимательны, нервничаете по этому поводу, по словам психолога, здесь четко прослеживается круг, по которому нервная система продолжает приходить в упадок.

Также Елена Богатова отметила, что при запущенной ситуации, появляются навязчивые мысли и страхи, на уровне тела возможны скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, головные боли и даже проблемы со зрением.

Если вы заметили у себя подобные привычки, срочно найдите возможность отдохнуть. «Кому-то необходимо отоспаться, кому-то сменить на время вид и род деятельности, кому-то поменять местоположение. Чаще всего, если процесс запущен не сильно, перебои в нервной системе сигнализируют об отсутствии восстановления. На этом этапе поможет грамотно организованный отдых. Важно также нормализовать график работы и отдыха, чтобы впредь была возможность профилактировать подобные состояния», — констатировала специалист.