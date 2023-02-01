Психолог объяснила, как управлять своими эмоциями

Психолог, куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что эмоции в нашей жизни играют огромную роль, а их неправильное проживание может привести к губительным последствиям для всего организма. «К сожалению, в детстве нас никто не учит гармоничным отношениям со своими эмоциями. Хотя на самом деле это самые настоящие и верные наши помощники — они предупреждают нас о чем-либо или регулируют нашу психическую деятельность», — подчеркнула специалист.

Как объяснила Елена Богатова, эмоции необходимо научиться проживать. Самая действенная техника — это дать им проявиться. «Попытайтесь полностью расслабиться и дать эмоции войти в ваше тело. Максимально ее ощутите во всей интенсивности, дайте в этот момент ей быть. Можно подключить глубокое дыхание: вдох через нос, выдох через рот, медленно и с шумом», — посоветовала психолог.

По словам Елены Богатовой, необходимо стать «наблюдателем» того, что происходит внутри вас, и дождаться момента, когда эмоция изживет себя окончательно, освободив тело и сознание. Если она прожита грамотно, подсознание не будет возвращаться к ней, соответственно, не оставит в теле психологических зажимов и не спровоцирует иных проблем. «Если эмоция сильная и есть возможность двигаться свободно, сосредоточьтесь на своем теле и позвольте ему двигаться так, как оно хочет. Можете танцевать, дергать конечностями, плакать, кричать и так далее. В этот момент важно именно снять внутреннее напряжение, дать выход эмоциям», — резюмировала специалист.