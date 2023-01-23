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Сегодня, 11:05

Психолог объяснила, с чем связана привычка заедать стресс

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drazenzigic
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Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что заедание стресса — психологическая реакция. «В данном случае первичные базовые эмоции, возникшие в результате произошедшей ситуации, подавляются. Но так как ситуация оказалась сильно стрессовая, может и длительная, то подавленные эмоции продолжают напоминать о себе и их необходимо накрыть чем-то «сверху». Таким образом, еда становится для человека «спасительным» фактором при избавлении от негативного состояния», — пояснила психолог и отметила, чем вкуснее, вреднее пища, тем быстрее она помогает забыться и понизить уровень тревожности. Однако помогает это недолго. Какое-то время спустя эмоции снова дают о себе знать, и их приходится опять заедать.

По словам Елены Богатовой, необходимо научиться развивать эмоциональный интеллект. «Понимание природы возникновения эмоций, умение их «проживать», научат вас гармоничной, экологичной и спокойной жизни», — резюмировала специалист.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
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