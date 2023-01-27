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Сегодня, 14:32

Психолог рассказал, что заставляет мужчин испытывать стресс

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/creativeart
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Психолог Владимир Дернов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что стресс для любого человека — это состояние психологического и физического напряжения. С ним мы вынуждены сталкиваться регулярно. Спровоцировать стресс могут затруднительные ситуации на работе, эмоциональные события в семье, обдумывание переживаний из прошлого и многое другое.

По словам Владимира Дернов, разных людей вводят в состояние стресса разные события, есть и особенность, касающаяся именно мужчин. «Это устоявшееся мнение, что мужчина всегда должен быть сильным и легко преодолевать любые сложности. На практике это только добавляет переживаний, которыми иногда еще и не с кем поделиться», — пояснил психолог.

Какие универсальные способы борьбы со стрессом существуют и, какой поможет именно вам, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Польза и вред
Советы и рекомендации
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