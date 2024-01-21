Реабилитолог развеял популярный миф о сколиозе

Реабилитолог Евгений Бабыдов считает, что сколиоз — это не просто асимметричная осанка, а сложное заболевание, сопровождающееся «скручиванием» позвонков и их структурной деформацией. Такой недуг требует обязательного лечения. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru».

Как утверждает эксперт, существует две патологии — сколиотическое нарушение осанки (асимметричная осанка) и сколиотическая болезнь. Первое проявляется в виде «визуального косметического дефекта». У человека могут быть разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии. Подобные симптомы, по словам реабилитолога, присутствуют и при сколиотической болезни.

«Но при этом заболевании наблюдается еще и поворот тел позвонков относительно друг друга и деформации тел позвонков», — подчеркнул специалист.

Бабыдов отметил, что сколиотическая болезнь обязательно подтверждается с помощью рентгена или компьютерной оптической топографии.

Реабилитолог добавил, что асимметричная осанка не так часто сопровождается болевыми ощущениями, особенно в детском и подростковом возрасте. А вот при сколиотической болезни структурные изменения ребер и позвонков могут сопровождаться прогрессирующими болевыми ощущениями.