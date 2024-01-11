Роспотребнадзор признал дефицит витамина D глобальной проблемой

Роспотребнадзор по Курганской области сообщил, что дефицит витамина D носит глобальный характер. Он приводит к ухудшению состояния костной ткани, онкологии, к болезням сердца, депрессии, ожирению и другим патологиям.

К симптомам нехватки полезного вещества относятся слабость, усталость, нарушение сна, потеря аппетита, судороги, сильная боль в суставах и мышцах, стрессовые переломы.

Вырабатывается витамин D организмом под воздействием солнечных лучей, но многие живут в местах, где мало солнца, или большую часть времени проводят в помещении. Еще один источник полезного органического вещества — пища: жирная рыба, говяжья печень и печень трески, сыр, яичные желтки и молоко. Однако для большинства людей лучший способ получить достаточное количество витамина — прием лекарственных препаратов.

Ведомство предупреждает, что определить дефицит витамина D может только врач, он же и назначает лечение, подбирает необходимую дозировку с учетом возраста и анализов.