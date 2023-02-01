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Сегодня, 19:35

Российские химики нашли способ увеличить срок годности косметических и лекарственных средств

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Ученые Воронежского государственного университета выделили консервант, увеличивающий срок годности косметики и некоторых лекарств в два раза. Альгинат натрия, выделяемый морскими водорослями и модифицированный отечественными исследователями, при взаимодействии с папаином, преимущественно входящим в состав косметических средств, замедляет его разрушение.

Задача папаина — ускорять взаимодействие продукта с водой. Также он способствует заживлению повреждений на коже и улучшению ее структуры. Единственный его минус в быстрой потере свойств, обусловливающей малый срок годности косметических средств. Но благодаря российским ученым этот вопрос может быть решен уже в ближайшее время.

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Здоровье
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