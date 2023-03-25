Российские ученые выявили новый метод диагностики депрессии

Российские ученые нашли новое применение аппарату МРТ. Об этом сообщает портал «Известия».

Как оказалось, результаты исследований мозга здоровых людей отличаются от тех, кто пребывает в состоянии тяжелых эмоциональных нарушений, иными словами — в депрессии. Это подтвердил анализ данных 84 пациентов. Точность такого метода составляет 93%.

По мнению практикующих психотерапевтов, МРТ-диагностика депрессии может быть полезна специалистам. Однако должна применяться как дополнительный, а не основной инструмент.

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