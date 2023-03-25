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Сегодня, 14:35

Российские ученые выявили новый метод диагностики депрессии

Ольга Стрельникова
Голова и мозг.
Фото Freepik.com/author/freepik
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Российские ученые нашли новое применение аппарату МРТ. Об этом сообщает портал «Известия».

Как оказалось, результаты исследований мозга здоровых людей отличаются от тех, кто пребывает в состоянии тяжелых эмоциональных нарушений, иными словами — в депрессии. Это подтвердил анализ данных 84 пациентов. Точность такого метода составляет 93%.

По мнению практикующих психотерапевтов, МРТ-диагностика депрессии может быть полезна специалистам. Однако должна применяться как дополнительный, а не основной инструмент.

Ранее мы рассказывали, как понять, что у вас депрессия.

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Медицина
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