Российские ученые выявили новый метод диагностики депрессии

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Российские ученые нашли новое применение аппарату МРТ. Об этом сообщает портал «Известия».
Как оказалось, результаты исследований мозга здоровых людей отличаются от тех, кто пребывает в состоянии тяжелых эмоциональных нарушений, иными словами — в депрессии. Это подтвердил анализ данных 84 пациентов. Точность такого метода составляет 93%.
По мнению практикующих психотерапевтов, МРТ-диагностика депрессии может быть полезна специалистам. Однако должна применяться как дополнительный, а не основной инструмент.
Ранее мы рассказывали, как понять, что у вас депрессия.
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