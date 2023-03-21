Сексопатолог рассказала о минимальном количестве секса для счастливых отношений

Сексопатолог Бат Шева Маркус из США записала видео о том, как часто парам нужно заниматься сексом. «В отношениях появляются трещины, если партнеры занимаются сексом реже одного раза в неделю», — заявила эксперт, ссылалась на некое масштабное и долгосрочное исследование, проведенное несколько лет назад. При этом Бат Шева Маркус отметила, что каждая пара отличается, и «раз в неделю» — это усредненный вариант. Не надо стремиться заниматься любовью чаще, если обоих партнеров все устраивает, если же нет — в отношениях будет нарастать раздражение и дискомфорт. Поэтому сексопатолог порекомендовала парам осознанно планировать график сексуальной активности.

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