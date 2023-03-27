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Сегодня, 18:35

Специалист по здоровью назвала три простых шага к закаливанию весной

Ольга Стрельникова
Мужчина закаляется.
Фото Freepik/drobotdean
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Health-коуч Наталья Маркова специально для «СЭ» рассказала, как начать закаляться весной. «Закаливание помогает укрепить иммунитет, улучшить здоровье и самочувствие. Лучшее время, чтобы начать — период с осени до конца весны, когда организм особенно нуждается в поддержке, ведь то температура падает, то погода меняется», — пояснила эксперт.

По словам Натальи Марковой, следует начать с трех простых шагов: принимайте прохладный душ утром и вечером, гуляйте на свежем воздухе, постепенно увеличивая расстояния, привыкайте к плавным изменениям температуры. «Например, прогуливайтесь сначала на солнце, а потом в тени. Или если вы принимаете душ, то сначала понижайте температуру воды всего на несколько градусов, затем постепенно до нужной вам. Принимайте душ не более двух-трех минут, потихоньку увеличивая время до пяти-семи», — порекомендовала health-коуч.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с организмом, если месяц принимать по утрам холодный душ.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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