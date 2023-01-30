Специалист рассказала, чем опасен маникюр в домашних условиях

Мастер-универсал, преподаватель, SPA-технолог и официальный cудья Евроазиатского чемпионата по ногтевому сервису Екатерина Кубрина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что сейчас много техник выполнения маникюра и в неумелых руках инструменты могут травмировать кожный покров, а то и ногтевую пластину. «Прекрасная половина поколения 90-х делала маникюр дома самостоятельно. Были и те, кто любил ходить в салон. Все было просто и не страшно», — отметила специалист.

По словам Екатерины Кубриной, самые травмоопасные виды маникюра — классический (обрезной) и аппаратный. «В первом случае можно порезаться, во втором пропилить ногтевую пластину и сделать ожог кожного покрова», — предупредила мастер.

Касательно режущих инструментов Екатерина Кубрина посоветовала обращать внимание, под каким углом происходит срез кутикулы и каким инструментом. Кусачки — инструмент профессиональный, они делают ровный срез. Срез ножницами происходит внахлест, к тому же удалить кутикулу в уголках ногтевого ложа сложнее, не травмировав боковой валик. «Если отодвигать кутикулу после замачивания, можно травмировать корневую систему ногтя, поскольку после ванночки ноготь становится мягким и небольшое усилие пушером при отодвигании кутикулы может привести к его деформации», — предупредила специалист.

При выборе аппарата для маникюра Екатерина Кубрина порекомендовала обратить внимание на мощность оборудования, а, подбирая фрезы, учитывать их назначение: для работы с кутикулой, боковыми валиками или для снятия искусственного покрытия с ногтевой пластины. «Даже для домашнего маникюра лучше выбирать инструменты профессионального уровня. Многие учатся делать маникюр по интернету, онлайн, советам мастеров. Чтобы действительно делать маникюр аккуратно и безопасно, стоит записаться на курсы, где поставят руку, расскажут все тонкости процедуры, включая дезинфекцию и стерилизацию инструментов, и самое главное, вы сможете отработать технику при профессионале», — пояснила эксперт.

Из безопасных вариантов маникюра Екатерина Кубрина предложила выбирать препаратный, он же «европейский» или необрезной. Для его выполнения потребуется ремувер для размягчения кутикулы, апельсиновая палочка (лучше пластиковый пушер), керамическая камень-пилка, пилка для натуральных ногтей 180 грит, пилка-шлифовщик (баф), пилка-полировщик, увлажняющий крем для рук, профессиональное увлажняющее масло для кутикулы. «Такой маникюр подойдет не всем, поскольку удаление кутикулы будет щадящее. Зато никаких травм!» — резюмировала мастер.