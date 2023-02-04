Специалист рассказала о тренде на «европейский» маникюр

Мастер-универсал, преподаватель и официальный cудья Евроазиатского чемпионата по ногтевому сервису Екатерина Кубрина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что препаратный маникюр или, как его называли еще раньше «европейский», необрезной, о котором все почему-то позабыли, вновь становится популярен. «В прошлом году на Чемпионате по ногтевому сервису в Екатеринбурге участники соревновались именно в препаратном маникюре и педикюре», — сообщила эксперт. Главное преимущество в том, что он выполняется без режущих инструментов. Поэтому препаратный маникюр безопасен как в салоне, так и в случае домашнего ухода.

Препаратный маникюр будет идеален для тех, у кого близко к поверхности кожи расположены сосуды или имеется диабет — любой другой вид ухода для этих людей может оказаться травматичен. «Если у вас повышенная чувствительность, и при обычном маникюре возникают неприятные, даже болевые ощущения, то «Европейский» маникюр — ваш вариант», — пояснила Екатерина Кубрина.

Препаратный маникюр идеален при тонкой коже и слабо выраженной кутикуле. В этом случае наносят специальный препарат для размягчения кутикулы (ремувер) и бережно отодвигают ее апельсиновой палочкой, а еще лучше пластиковым пушером.