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Сегодня, 16:45

Специалист рассказала о тренде на «европейский» маникюр

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Мастер-универсал, преподаватель и официальный cудья Евроазиатского чемпионата по ногтевому сервису Екатерина Кубрина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что препаратный маникюр или, как его называли еще раньше «европейский», необрезной, о котором все почему-то позабыли, вновь становится популярен. «В прошлом году на Чемпионате по ногтевому сервису в Екатеринбурге участники соревновались именно в препаратном маникюре и педикюре», — сообщила эксперт. Главное преимущество в том, что он выполняется без режущих инструментов. Поэтому препаратный маникюр безопасен как в салоне, так и в случае домашнего ухода.

Препаратный маникюр будет идеален для тех, у кого близко к поверхности кожи расположены сосуды или имеется диабет — любой другой вид ухода для этих людей может оказаться травматичен. «Если у вас повышенная чувствительность, и при обычном маникюре возникают неприятные, даже болевые ощущения, то «Европейский» маникюр — ваш вариант», — пояснила Екатерина Кубрина.

Препаратный маникюр идеален при тонкой коже и слабо выраженной кутикуле. В этом случае наносят специальный препарат для размягчения кутикулы (ремувер) и бережно отодвигают ее апельсиновой палочкой, а еще лучше пластиковым пушером.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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