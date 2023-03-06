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Сегодня, 20:15

Специалисты рассказали, какие процедуры должны входить в регулярный чекап здоровья

Ольга Стрельникова
Фото tirachardz/Freepik
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Эксперты портала «Клопс.ru» рассказали, что сдавать анализы долго, дорого и, в целом, не очень приятно, но необходимо. Самое простое, что можно отследить даже дома — это артериальное давление, в норме оно 120/80 и чуть ниже. Верхнее значение 120-129 и выше может говорить о начинающейся гипертонии.

Следующие показатели определяют по анализу крови. Это уровень холестерина и триглицеридов, избыток которых чреват образованием холестериновых бляшек и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Холестерин нужно проверять раз в год, а триглицериды — раз в пять лет (если есть генетическая предрасположенность, то чаще). Раз в три года нужно проверять уровень сахара в крови, а после 45, при избыточной массе тела, сидячей работе и генетической предрасположенности — раз в год. Гормоны щитовидной железы также определяют по анализу крови. Низкие показатели сигнализируют об упадке сил, приводят к проблемам с памятью, рассредоточенности, лишнему весу и повышают риск развития болезней сердца. Сдавать анализы на гормоны щитовидной железы нужно примерно раз в год.

Посещать стоматолога эксперты рекомендуют раз в 12 месяцев, больным диабетом — раз в 6.

Своевременное обнаружение проблемы помогает ее решить с минимальным ущербом для здоровья и кошелька. Обращать внимание следует на любые изменения в организме — в изгибе позвоночника и осанке (ассимметрия), на участившиеся головные боли, появление и изменение родинок. Женщинам необходимо раз в месяц проводить самоосмотр груди, а раз в год делать УЗИ.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
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