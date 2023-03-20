Стоматолог объяснила, с чем может быть связан неприятный запах изо рта

Врач-стоматолог Мария Тевс рассказала «СЭ», что с проблемой неприятного запаха изо рта сталкиваются многие. Причины тому могут быть разные, начиная от курения и банального кариеса заканчивая гайморитом, хроническим тонзиллитом и повышенным рефлюксом желудка. В случае с последним запах обуславливается забросом содержимого желудка в пищевод.

По словам стоматолога неприятный запаха изо рта нередко возникает из-за множественных кариозных полостей. «Будучи очагами хронической инфекции, они ко всему прочему могут дать боль и отек. Поэтому требуют скорейшего лечения», — пояснила специалист. Также появлению запаха изо рта способствует большое количество зубного налета, приводящее к заболеваниям десен — гингивиту и пародонтиту. Нередко процесс сопровождается кровоточивостью, оголением корней и подвижностью зубов. «При возникновении неприятного запаха изо рта нужен комплексный подход. Начинать советую с осмотра стоматолога, оториноларинголога и гастроэнтеролога», — заключила Мария Тевс.

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