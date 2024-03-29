Стоматолог рассказал, как облегчить зубную боль

Чтобы быстро снять зубную боль, следует использовать обезболивающие препараты на основе нимесулида, ибупрофена или кетопрофена, сообщил РИАМО стоматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Калинин.

Как отметил эксперт, обезболивающие препараты не могут вылечить больной зуб. Кроме того, они имеют некоторые побочные эффекты: отрицательно сказываются на работе ЖКТ, почек и печени, их нельзя принимать при беременности и грудном вскармливании. Поэтому прием обезболивающих — это срочная разовая мера, необходимая до посещения стоматолога.

«Уменьшить неприятные ощущения при отсутствии лекарств можно полосканием полости рта содой и шалфеем. Чайную ложку соды растворяют в стакане теплой (не горячей) воды и добавляют половину ложки соли. Полученным раствором полощут рот каждые 40-60 минут. Можно чередовать с полосканиями отваром шалфея», — добавил Калинин.

Перед визитом к стоматологу доктор советует приложить к щеке холодный компресс. Делать согревающие компрессы или примочки запрещается.

«Самое главное — самолечение чревато развитием осложнений. Чем дольше не обращаться к врачу, тем опаснее могут быть осложнения», — заключил стоматолог.