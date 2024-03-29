Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Стоматолог рассказал, как облегчить зубную боль
Здоровье

29 марта, 16:45

1 мин.

Стоматолог рассказал, как облегчить зубную боль

Мария Маковей
Автор
Зубная боль.
Фото Iurii Maksymiv/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Чтобы быстро снять зубную боль, следует использовать обезболивающие препараты на основе нимесулида, ибупрофена или кетопрофена, сообщил РИАМО стоматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Калинин.

Как отметил эксперт, обезболивающие препараты не могут вылечить больной зуб. Кроме того, они имеют некоторые побочные эффекты: отрицательно сказываются на работе ЖКТ, почек и печени, их нельзя принимать при беременности и грудном вскармливании. Поэтому прием обезболивающих — это срочная разовая мера, необходимая до посещения стоматолога.

«Уменьшить неприятные ощущения при отсутствии лекарств можно полосканием полости рта содой и шалфеем. Чайную ложку соды растворяют в стакане теплой (не горячей) воды и добавляют половину ложки соли. Полученным раствором полощут рот каждые 40-60 минут. Можно чередовать с полосканиями отваром шалфея», — добавил Калинин.

Перед визитом к стоматологу доктор советует приложить к щеке холодный компресс. Делать согревающие компрессы или примочки запрещается.

«Самое главное — самолечение чревато развитием осложнений. Чем дольше не обращаться к врачу, тем опаснее могут быть осложнения», — заключил стоматолог.

Почему выпадают зубы. 3 возможные причины выпадения зубов и что с этим делать
Медицина
Советы и рекомендации
Обсудить
Новости холдинга
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
«Долгие два года» закончились: Иван Федотов доехал до «Филадельфии». Скоро – дебют в НХЛ?
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Ученые обнаружили, что бытовая химия опасна для мозга