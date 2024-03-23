Телефоны горячих линий, которые могут понадобиться пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» и их близким

В пятницу, 22 марта, в Москве было совершено вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», в здании начался пожар. В результате теракта погибли более 40 человек, пострадали более 100.
Публикуем телефонные номера, которые могут понадобиться пострадавшим и их близким.
- «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:
+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03
- Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621-43-31
- Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:
+7 (495) 621-78-87
- Поиск пострадавшего по больницам Москвы:
+7 (495) 624-31-52
- Единый телефон доверия МЧС России:
+7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01
- «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:
+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
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Линия психологической помощи Российского Красного Креста:
+7 (800) 250-18-59
Ранее мы публиковали список адресов, где можно сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».