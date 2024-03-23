Телефоны горячих линий, которые могут понадобиться пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» и их близким

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В пятницу, 22 марта, в Москве было совершено вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», в здании начался пожар. В результате теракта погибли более 40 человек, пострадали более 100.

Публикуем телефонные номера, которые могут понадобиться пострадавшим и их близким.