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Телефоны горячих линий Москвы при теракте в Крокусе
Здоровье

Сегодня, 00:30

1 мин.

Телефоны горячих линий, которые могут понадобиться пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» и их близким

Девушка с телефоном.
Фото istockphoto.com
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В пятницу, 22 марта, в Москве было совершено вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», в здании начался пожар. В результате теракта погибли более 40 человек, пострадали более 100.

Публикуем телефонные номера, которые могут понадобиться пострадавшим и их близким.

  • «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:
    +7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03
  • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
    +7 (495) 621-43-31
  • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:
    +7 (495) 621-78-87
  • Поиск пострадавшего по больницам Москвы:
    +7 (495) 624-31-52
  • Единый телефон доверия МЧС России:
    +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01
  • «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:
    +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
  • Линия психологической помощи Российского Красного Креста:
    +7 (800) 250-18-59

    Ранее мы публиковали список адресов, где можно сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».
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