Терапевт объяснил, почему нужно опасаться уличных птиц

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Братули предупреждает, что уличные птицы могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Например, они могут заразить человека орнитозом. По его словам, весной риск инфицирования возрастает, так как на улицы городов возвращается множество птиц.

«Есть одно опасное заболевание, называется орнитоз, или попугайная болезнь в простонародье. Это острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Оно проявляется поражением центральной нервной системы и, бывает, легких. Также это интоксикация, повышение температуры тела, увеличение размеров селезенки, печени и так далее. Заболевание передается от птиц воздушно-пылевым путем, поэтому контактировать с ними опасно, особенно кормить их из рук», — передает слова эксперта ОСН.

Чтобы уберечь себя от болезни, врач рекомендует избегать контакта с птицами, особенно с голубями. Также доктор предупредил, что орнитоз — это не единственная опасность. Если человеку на руки или в пищу попадут птичьи фекалии, он может заразиться сальмонеллезом.

«В случае недомогания и проявления симптомов инфекционного заболевания после контакта с дикими птицами или продуктами их жизнедеятельности человеку следует обращаться за помощью к врачу», — подытожил эксперт.