Терапевт перечислила основные ошибки, совершаемые при высокой температуре

В интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко рассказала о частых ошибках, совершаемых россиянами при повышении температуры тела.

По ее словам, любое изменение температуры тела сигнализирует нам о воспалительных процессах в организме. И есть три ошибки, которые мы совершаем при появлении жара. Первая — попытка самостоятельно вылечиться с помощью комбинированных лекарств.

«Если мы снижаем температуру 37,2, используя комбинированные лекарственные препараты, которые якобы лечат простуду за полчаса, мы просто убираем симптомы, но не лечимся и не знаем, выздоровели мы или нет», — объясняет эксперт.

Романенко предупреждает, если человек не лечится, идет на работу или учебу, он подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Кроме того, на фоне вирусной инфекции без должного лечения может развиться бактериальная.

Вторая ошибка — пристрастие к жаропонижающим препаратам.

«Не каждую температуру надо сбивать, все-таки это реакция на болезнь, организм борется. Температура 37 вообще может не быть патологией», — рассказывает терапевт.

По ее мнению, если к вечеру человек устал и хочет поспать, можно принять жаропонижающее средство. А вот людям с заболеваниями центральной нервной системы необходимо снизить температуру еще до сна и не допускать ее подъема выше 38.

Еще одно ошибочное заблуждение — целенаправленно не сбивать температуру, даже если она поднимается до 39 градусов.

Романенко советует не терпеть жар и облегчить состояние организма — принять необходимые препараты. Они помогут избежать дополнительной нагрузки на сердце и мозг.

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