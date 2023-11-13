Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:20

Терапевт перечислила основные ошибки, совершаемые при высокой температуре

Мария Маковей
Автор
Электронный градусник
Фото Evheniia Vasylenko/istockphoto.com
Telegram Дзен

В интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко рассказала о частых ошибках, совершаемых россиянами при повышении температуры тела.

По ее словам, любое изменение температуры тела сигнализирует нам о воспалительных процессах в организме. И есть три ошибки, которые мы совершаем при появлении жара. Первая — попытка самостоятельно вылечиться с помощью комбинированных лекарств.

«Если мы снижаем температуру 37,2, используя комбинированные лекарственные препараты, которые якобы лечат простуду за полчаса, мы просто убираем симптомы, но не лечимся и не знаем, выздоровели мы или нет», — объясняет эксперт.

Романенко предупреждает, если человек не лечится, идет на работу или учебу, он подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Кроме того, на фоне вирусной инфекции без должного лечения может развиться бактериальная.

Вторая ошибка — пристрастие к жаропонижающим препаратам.

«Не каждую температуру надо сбивать, все-таки это реакция на болезнь, организм борется. Температура 37 вообще может не быть патологией», — рассказывает терапевт.

По ее мнению, если к вечеру человек устал и хочет поспать, можно принять жаропонижающее средство. А вот людям с заболеваниями центральной нервной системы необходимо снизить температуру еще до сна и не допускать ее подъема выше 38.

Еще одно ошибочное заблуждение — целенаправленно не сбивать температуру, даже если она поднимается до 39 градусов.

Романенко советует не терпеть жар и облегчить состояние организма — принять необходимые препараты. Они помогут избежать дополнительной нагрузки на сердце и мозг.

Ранее врач-терапевт рассказала о пяти причинах бессимптомного повышения температуры.

Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Кузнецов забил, Овечкин — снова нет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нарколог призвал запретить продажу алкогольного мороженого