Трихолог Петросова рассказала, есть ли польза от скраба для бровей

Трихолог-дерматолог Инна Петросова рассказала, какую пользу несет скраб для бровей.

«Скрабирование бровей может быть как один из этапов профессионального ухода специалиста — бровиста. Специально такой уход делать не вижу смысла. Но если все-таки применять, то использовать скрабы, не содержащие крупных частиц, как и для кожи. Иначе вред процедуры в виде травмирования волосков и кожи будет более весомым, чем польза.

В случае, если увлажняющий крем не помогает, нужно обратиться к врачу. Не исключено, что это может быть признаком кожного заболевания. В этом случае скрабы могут и навредить. При этом простимулировать рост волосков скрабирование вряд ли сможет. Если только рассматривать это с точки зрения более быстрого удаления старых волосков, готовых к выпадению. Только в этом случае имеет смысл. Но тут главное не перестараться, чтобы не вызвать контактный дерматит от скраба", — приводит «Life.ru» слова Петросовой.

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