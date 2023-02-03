У косметических средств могут появиться цифровые паспорта. Узнаем, действительно ли они ЭКО

В ближайшие пару лет Еврокомиссия планирует ввести цифровые паспорта для косметики. Предполагается, что единая информационная база позволит оперативно проверять эко-сертификаты косметических средств, натуральность и происхождение компонентов, а также откуда и как они были привезены.

Предпосылкой такому решению стал гринвошинг или простыми словами — использование брендами экологичных идей для продвижения, привлечения внимания и лояльности потребителя. На деле же, около 42% компаний с пометкой «ЭКО» ничего не делают для сохранения окружающей среды или продолжают наносить ей вред.

Предположительно, цифровые паспорта для косметики будут работать на основе блокчейна, а штрих-коды могут заменить специальными цифровыми ссылками.