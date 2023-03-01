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Сегодня, 17:10

Ученые доказали полезные свойства подорожника для кишечника

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Ученые Ноттингемского университета выяснили, что пищевые волокна подорожника способны увеличить численность полезных бактерий в кишечнике и улучшить его работу. Как пишет издание «Учительская газета», семена, листья и корни растения богаты флавоноидами, аминокислотами, витаминами и минералами. Их применяют для лечения сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, печени, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и прочих недугов. С помощью подорожника избавляются также от аллергии, болезней почек, туберкулеза, респираторных заболеваний и даже используют в комплексной терапии при онкологии.

Ученые посвятили растению новое исследование, пополнив список его полезных свойств. Изменив структуру пищевых волокон подорожника, они пришли к выводу, что с их помощью можно увеличить численность полезных бактерий в кишечнике и уменьшить газообразование. Желеобразный псиллиум — волокна, получаемые из оболочки семян подорожника, благотворно влияют на обмен веществ, оздоравливают микрофлору и способствуют увеличению полезных бактерий. Это открытие поможет решить проблему значительной части человечества, которая страдает непереносимостью клетчатки, жизненно необходимой каждому организму.

Ранее мы рассказывали о полезных травах и специях.

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Польза и вред
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