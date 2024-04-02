Ученые обнаружили, что белковая диета влияет на внешность будущих детей

2 апреля, 12:00
Международная группа ученых обнаружила, что белковая диета во время беременности влияет на внешность будущих детей. Результаты исследования приводит журнал Nature Communications.
Генетики определили ДНК из клеток тканей лица человеческих эмбрионов и нашли участки, которые стимулируют активность генов (энхансеров). Именно они связаны с сигнальным путем mTORC1, объединяющим белки, которые участвуют в контроле клеточного роста. На ранних стадиях развития плода энхансеры могут повлиять на формирование костей и хрящей.
Чтобы определить, как именно белок влияет на структуру лица, ученые провели эксперименты на мышах и рыбках данио. Они активировали сигнальный путь, что привело к изменению размера носовых ходов и более крупным чертам лица. А деактивация способствовала удлинению головы.
Кроме того, у эмбрионов мышей, которым давали дополнительный белок, наблюдались тонкие, но заметные изменения формы передней части черепа: укрупнение нижней челюсти и толщины хряща носовой капсулы.
Ученые пришли к выводу, что диета матери действительно может частично повлиять на внешность будущего ребенка.