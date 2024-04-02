Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые обнаружили, что белковая диета влияет на внешность будущих детей
Здоровье

2 апреля, 12:00

1 мин.

Ученые обнаружили, что белковая диета влияет на внешность будущих детей

Мария Маковей
Автор
Беременная держит в руках стакан молока и яйцо.
Фото Natthapon Muttabunnakarn/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Международная группа ученых обнаружила, что белковая диета во время беременности влияет на внешность будущих детей. Результаты исследования приводит журнал Nature Communications.

Генетики определили ДНК из клеток тканей лица человеческих эмбрионов и нашли участки, которые стимулируют активность генов (энхансеров). Именно они связаны с сигнальным путем mTORC1, объединяющим белки, которые участвуют в контроле клеточного роста. На ранних стадиях развития плода энхансеры могут повлиять на формирование костей и хрящей.

Чтобы определить, как именно белок влияет на структуру лица, ученые провели эксперименты на мышах и рыбках данио. Они активировали сигнальный путь, что привело к изменению размера носовых ходов и более крупным чертам лица. А деактивация способствовала удлинению головы.

Кроме того, у эмбрионов мышей, которым давали дополнительный белок, наблюдались тонкие, но заметные изменения формы передней части черепа: укрупнение нижней челюсти и толщины хряща носовой капсулы.

Ученые пришли к выводу, что диета матери действительно может частично повлиять на внешность будущего ребенка.

Правильное питание&nbsp;&mdash; основа для здоровья и&nbsp;стройной фигуры. Что такое правильное питание: инструкция для начинающих
Медицина
0
Новости холдинга
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Юрист объяснил, кто может получить бесплатную путевку в санаторий