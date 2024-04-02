Ученые обнаружили, что белковая диета влияет на внешность будущих детей

Международная группа ученых обнаружила, что белковая диета во время беременности влияет на внешность будущих детей. Результаты исследования приводит журнал Nature Communications.

Генетики определили ДНК из клеток тканей лица человеческих эмбрионов и нашли участки, которые стимулируют активность генов (энхансеров). Именно они связаны с сигнальным путем mTORC1, объединяющим белки, которые участвуют в контроле клеточного роста. На ранних стадиях развития плода энхансеры могут повлиять на формирование костей и хрящей.

Чтобы определить, как именно белок влияет на структуру лица, ученые провели эксперименты на мышах и рыбках данио. Они активировали сигнальный путь, что привело к изменению размера носовых ходов и более крупным чертам лица. А деактивация способствовала удлинению головы.

Кроме того, у эмбрионов мышей, которым давали дополнительный белок, наблюдались тонкие, но заметные изменения формы передней части черепа: укрупнение нижней челюсти и толщины хряща носовой капсулы.

Ученые пришли к выводу, что диета матери действительно может частично повлиять на внешность будущего ребенка.