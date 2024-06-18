Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые обнаружили, что у растений есть интеллект и способность к решению проблем
Здоровье

Сегодня, 20:25

1 мин.

Ученые обнаружили, что у растений есть интеллект и способность к решению проблем

Мария Маковей
Автор
Человек поливает цветок
Фото Juliya Shapoval/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В ходе исследования ученые обнаружили, что растения обладают «определенной формой интеллекта». Например, чтобы выжить они изменяют свое поведение в момент опасности или когда чувствуют, что соседнее растение атакуют. Исследователи уверены, что способность к решению проблем и есть признак проявления интеллекта, передает DailyMail.

Специалисты провели эксперимент на золотарнике. При поедании жуками он выделяет химические вещества, которые отпугивают насекомых и предупреждают соседние растения. Те сразу же начинают защищаться. На основе полученных данных ученые сделали вывод, что растения могут считать, принимать решения и узнавать родственников. Также в ходе исследования было обнаружено, что растения распознают свет, отраженный от соседей, и ускоряют рост при угрозе. Они могут «чувствовать запах» химических сигналов о вредителях и даже предсказывать надвигающиеся угрозы.

По словам профессора Кесслера из Корнелльского университета, это проявление интеллекта растений и есть ответ на сигналы окружающей среды.

5 полезных растений для дома, которые должны быть у&nbsp;каждого. 5 полезных комнатных растений, которые должны быть у каждого
0
Новости холдинга
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее