Ученые придумали способ, который позволяет выбирать пол будущего ребенка

Ученые из Колледжа Уайл Корнелл Медикал в США разработали метод, который поможет выбрать пол будущего ребенка. Специалисты заявляют, что это безопасно и эффективно на 80 процентов. Об этом сообщили на портале «Лайфхакер».

В ходе исследования ученые выяснили, что сперма, содержащая только Х-хромосому, которая отвечает за зачатие девочек, тяжелее спермы, содержащей Y-хромосому, которая отвечает за зачатие мальчиков. Метод, разработанный американскими специалистами, предполагает, что сначала нужно отобрать подходящие по массе сперматозоиды, а затем оплодотворить яйцеклетку.

Способ показал почти 80 процентов эффективности. В тестировании приняли участие 105 пар. Среди тех, кто хотел девочку, риск оправдался в 79,1 процента случаев, для мальчиков — в 79,6 процента. Метод работает на стадии отбора сперматозоидов, еще не с эмбрионами, однако уже вызвал ряд возмущений относительно этичности. Напомним, что в России манипуляции с полом ребенка считаются незаконными, исключения составляют лишь случаи, связанные с риском наследования болезней, от него зависящих.

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