Врач Мансурова объяснила, как распознать признаки похудения, даже если весы говорят об обратном

Врач-диетолог Ирина Мансурова посоветовала при похудении ориентироваться по вещам, а не по весам.

«После нагрузки мышцы отекают — и цифры на весах ползут вверх. Обычно через две недели мышцы приспосабливаются к нагрузкам. Тренировки не бросайте. И стоит помнить, что цифра на весах отражает наши мышцы, жир, кости, органы, пищу и воду. По этой причине вес может быть обманчивым числом», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.

Специалист рекомендовала измерять тело в разных точках. По ее словам, это поможет понять, уходит жир или нет.

«Хороший показатель того, что вы худеете, — размер ваших порций. Они стали меньше, а после приема пищи вы чувствуете приятную легкость. Это тоже признак того, что ваш желудок уменьшился в объеме и готов принимать меньшее количество пищи (и, соответственно, меньше калорий). И даже не сомневайтесь при этом, что вы на правильном пути и худеете», — добавила диетолог.