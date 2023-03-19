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Сегодня, 21:30

Врач Мансурова объяснила, как распознать признаки похудения, даже если весы говорят об обратном

Алина Савинова
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Врач-диетолог Ирина Мансурова посоветовала при похудении ориентироваться по вещам, а не по весам.

«После нагрузки мышцы отекают — и цифры на весах ползут вверх. Обычно через две недели мышцы приспосабливаются к нагрузкам. Тренировки не бросайте. И стоит помнить, что цифра на весах отражает наши мышцы, жир, кости, органы, пищу и воду. По этой причине вес может быть обманчивым числом», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.

Специалист рекомендовала измерять тело в разных точках. По ее словам, это поможет понять, уходит жир или нет.

«Хороший показатель того, что вы худеете, — размер ваших порций. Они стали меньше, а после приема пищи вы чувствуете приятную легкость. Это тоже признак того, что ваш желудок уменьшился в объеме и готов принимать меньшее количество пищи (и, соответственно, меньше калорий). И даже не сомневайтесь при этом, что вы на правильном пути и худеете», — добавила диетолог.

Источник: https://life.ru/p/1566264
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