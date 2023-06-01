Врач Мещерякова назвала 7 правил здорового детского питания этим летом

Нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, как составить правильный рацион для детей на летний сезон.

Как отмечает специалист, в это время года детям требуется больше белка. А «пустые калории», которые содержатся в печеньях, пряниках, конфетах и других кондитерских изделиях, не принесут пользу ребенку. Кроме того, по ее словам, калорийность детского рациона летом должна быть увеличена на 15-20% от обычной нормы. Это даст ребенку дополнительную энергию.

Мещерякова отметила, что в летний период важно есть много овощей и фруктов, пить много воды, а обед нутрициолог порекомендовала делать попозже. Также нужно контролировать употребление ребенком газировки.

«В любой газировке огромное количество сахара, а в жаркий день ребенок может ее выпить очень много. Кариес — это далеко не самое страшное последствие. От сладкой газировки хочется пить еще больше, огромные дозы сахара и химических добавок в первую очередь бьют по обмену веществ, нарушают минеральный обмен и способствуют сдвигу кислотно-щелочного баланса. Если ребенок — сладкоежка, заменяйте газировку свежевыжатым соком, разбавленным водой, или компотом», — приводит «Life.ru» слова Мещеряковой.