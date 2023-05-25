Врач назвал самый распространенный фактор для развития онкологии

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Заведующий отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Руслан Басанов рассказал «СЭ», какой фактор возникновения онкологии самый распространенный. «В окружающей среде большое количество канцерогенов. Они воздействуют на организм и существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний», — пояснил медик. Однако самый распространенный из них, по его словам — табак.
Как отметил Руслан Басанов, ежегодно курение приводит к 22% всех смертей от рака. Оно может вызвать рак легких, гортани, ротовой полости, горла, пищевода, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы, желудка и шейки матки. В зоне риска даже пассивные курильщики. «Табачный дым и на расстоянии способен спровоцировать развитие опухоли в легких. А любители бездымного табака — жевательного и нюхательного — рискуют получить рак пищевода и поджелудочной железы», — подытожил онколог.
Ранее мы рассказывали о научно подтвержденных факторах, которые увеличивают риск развития рака.
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