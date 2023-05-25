Врач назвал самый распространенный фактор для развития онкологии

Заведующий отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Руслан Басанов рассказал «СЭ», какой фактор возникновения онкологии самый распространенный. «В окружающей среде большое количество канцерогенов. Они воздействуют на организм и существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний», — пояснил медик. Однако самый распространенный из них, по его словам — табак.

Как отметил Руслан Басанов, ежегодно курение приводит к 22% всех смертей от рака. Оно может вызвать рак легких, гортани, ротовой полости, горла, пищевода, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы, желудка и шейки матки. В зоне риска даже пассивные курильщики. «Табачный дым и на расстоянии способен спровоцировать развитие опухоли в легких. А любители бездымного табака — жевательного и нюхательного — рискуют получить рак пищевода и поджелудочной железы», — подытожил онколог.

Ранее мы рассказывали о научно подтвержденных факторах, которые увеличивают риск развития рака.