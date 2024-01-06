Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач назвал специю, которая помогает снизить холестерин
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Врач назвал специю, которая помогает снизить холестерин

Мария Маковей
Автор
Специи.
Фото Ulada/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доктор Авик Рой рассказал Hindustan Times о пользе черного перца для здоровья человека. По его словам, в составе специи имеется пиперин, он предотвращает образование новых жировых клеток. А активные ингредиенты пряности усиливают выведение шлаков и токсинов из организма.

Кроме того, пиперин обладает противоопухолевой активностью и предотвращает развитие рака.

Эксперт подчеркнул, что специя положительно влияет на работу ЖКТ — снижает уровень липопротеинов низкой плотности. Также черный перец играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Переедание. 5 неочевидных последствий длительного переедания
Польза и вред
0
Новости холдинга
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ