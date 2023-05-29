Врач назвала причины, по которым у женщин может снизиться либидо

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, почему может снизиться женское либидо. «Проблемы, связанные с низким уровнем влечения и низким качеством интимной жизни, заставляют женщин испытывать чувство стыда или неполноценности. Однако на либидо может повлиять множество факторов», — подчеркнула специалист. Один из них — стресс, причем как физический, так и эмоциональный. Он приводит к усталости, депрессии и беспокойству, что нередко способно уменьшить желание интимной близости. «Также снижает градус чувственности нездоровое питание, недостаток физической активности, некоторые лекарственные препараты (антидепрессанты, гормональные контрацептивы), заболевания печени, щитовидной железы, сахарный диабет и менопауза (из-за низкого уровня эстрогена и сухости влагалища)», — объяснила Мария Филатова.

Еще один важный фактор, влияющий на женское либидо — уверенность в себе и своем теле. Женщины, которые страдают от низкой самооценки и неудовлетворенности своим телом, нередко имеют проблемы в этой сфере. «Чтобы повысить свою уверенность, рекомендуется заниматься саморазвитием и спортом, ухаживать за лицом, телом и волосами. Иногда для здорового принятия себя психологи рекомендуют отказаться от завышенных требований к другим людям. Ведь подобная «требовательность» порой приводит к тому, что свои недостатки замечаются более остро», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, из-за чего у женщин может появиться выпирающий живот (и это не только лишний вес).