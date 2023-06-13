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Сегодня, 17:20

Врач объяснила, что нельзя делать перед общим анализом крови

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Анализ крови.
Фото Freepik/freepik
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Врач-иммунолог, аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», как правильно сдавать общий анализ крови. «Чтобы получить достоверный результат, к процедуре исследования общего анализа крови (ОАК) нужно заранее правильно подготовиться», — предупредила специалист.

Как отметила Наталья Перова, сдавать анализ можно, спустя минимум четыре часа после легкого завтрака или натощак. «Нельзя курить, пить крепкий чай или кофе в течение полутора-двух часов до поездки в лабораторию. Это поможет избежать спазма периферических сосудов и не будет затруднять забор крови из пальца», — пояснила врач.

Нежелательно в течение суток перед сдачей анализа принимать препараты, влияющие на свертывающую систему крови, к ним относятся нестероидные анальгетики. Следует также исключить жирную пищу и алкоголь. «Повышенный уровень холестерина и других веществ в крови может повлиять на скорость оседания эритроцитов (СОЭ), который обязательно определяют при этом исследовании», — подчеркнула Наталья Перова. Плановый клинический анализ крови не стоит делать во время вирусной инфекции и в течение недели после нее — заболевания значительно влияют на клеточный состав, подытожила иммунолог.

Ранее мы рассказывали, какие анализы нужно регулярно контролировать после 35 лет.

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Медицина
Советы и рекомендации
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