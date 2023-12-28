Врач рассказал, чем опасен вирус зомби для человека

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, чем может быть опасен вирус зомби для человека.

«Хроническую изнуряющую болезнь (CWD), которую сейчас прозвали зомби-вирусом, вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Они проникают в мозг животного, те становятся сонливыми, усталыми, чахнут на глазах. Эта болезнь неизлечима и опасна, всегда заканчивается летальным исходом», — отметил эксперт.

По словам врача, болезнь (CWD) очень коварна, вирус может годами сохраняться на поверхности земли, способен выдержать нагревание до 600 градусов, обработку различными дезинфицирующими средствами и даже радиацию.

«Медицине неизвестны случаи заражения человека хронической изнуряющей болезнью, но никто не исключает такой возможности. Вспомним коровье бешенство. Это тоже прионное заболевание, которое изначально появилось у животных и представляет огромную опасность для людей», — объяснил врач.

Доктор советует повременить с употреблением импортной оленины, потому что единственный способ защититься от зомби-вируса на данный момент — это не контактировать с инфицированными животными.