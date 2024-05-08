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Врач рассказал как справиться с упадком сил во время рабочего дня
Здоровье

Сегодня, 17:30

1 мин.

Врач рассказал, как справиться с упадком сил во время рабочего дня

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Офисный сотрудник устал
Фото Kateryna Onyshchuk/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как справиться с упадком сил во время рабочего дня.

«Большинство людей чувствуют сонливость и усталость после обеда. Такое снижение уровня энергии в середине дня связано с циркадным ритмом мозга и уже «встроено» в организм человека», — отметил эксперт.

Чтобы чувствовать себя бодрее, врач рекомендует есть на обед белковую и углеводную пищу. Например, куриную грудку с гарниром из каши или овощей.

«Углеводы обеспечивают организм энергией, а белок помогает сохранять внимание и бодрость», — добавил доктор.

Также специалист советует больше двигаться. Прогулка после обеда или 10 минут зарядки за рабочим столом улучшают кровообращение и повышают уровень энергии. Кроме того, Горячев рекомендует отказаться от вредных привычек, особенно курения. В сигаретном дыме, по его словам, содержится много опасных веществ. Например, монооксид углерода, который уменьшает количество кислорода, поступающего в кровь.

«Проблемы на работе, эмоциональное выгорание тоже приводят к усталости и сонливости. Поэтому стоит принять меры для решения рабочих вопросов. Для начала можете поговорить с руководителем, а потом уже обратиться к психологу», — подытожил врач.

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