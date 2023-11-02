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Сегодня, 19:36

Врач рассказал, как защититься от гриппа

Мария Маковей
Автор
https://www.istockphoto.com/ru/фото/в-городе-женщина-в-защитной-маске-для-лица-gm1204304023-346471355?phrase=коронавирус
Фото istockphoto.com
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Последние новости о гриппе обнадеживают. За последнюю неделю заболеваемость снизилась. Однако врачи советуют не расслабляться, впереди зима. Как защититься от коварного вируса? На этот актуальный вопрос эксклюзивно для «СЭ» ответил специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

«Основной метод профилактики гриппа — вакцинация. Для этого используются в основном инактивированные (несодержащие живых вирусов) вакцины. Введение в организм частей такого вируса вызывает выработку антител разного типа, что позволяет создать многоуровневую систему защиты. Уже через две недели после прививки в организме появляются противогриппозные антитела, и он становится устойчивым к заболеванию в течение всего эпидсезона. Детей от гриппа можно прививать с 6 месяцев», — объясняет эксперт.

Специалист также добавил, что эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами составляет до 90%.

Кроме того, врач советует соблюдать меры профилактики и стараться не контактировать с заболевшими людьми.

«Если избежать «подозрительных» контактов не удалось, обязательно промойте нос и прополощите рот водой с солью. Примите противовирусные препараты», — отмечает медик.

Кроме того, в местах массового скопления людей Андрей Сахаров рекомендует носить маски. А также не забывать тщательно мыть руки с мылом или протирать их влажными антибактериальными салфетками после посещения кинотеатров, торговых центров или поездок в общественном транспорте.

«Правильно питайтесь, принимайте витамины, закаляйтесь, ведите активный образ жизни и избавьтесь от вредных привычек. Курение и алкоголь — убийцы вашего здоровья», — подчеркнул эксперт.

Ранее врач рассказал о способах защиты от вирусов в общественном месте.

Медицина
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