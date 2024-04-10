Врач рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца.

«На первом месте ходьба любой интенсивности и продолжительности. Нетренированным людям с проблемами сердечно-сосудистой системы лучше начинать с 10-минутных прогулок медленным шагом, но с каждым днем немного увеличивать дистанцию. Чтобы снизить нагрузку на суставы, для ходьбы нужно приобрести легкие удобные кроссовки или трекинговые ботинки», — объяснил эксперт.

Не менее полезной, по словам доктора, будет йога. Она улучшает гибкость, координацию, а также способствует снижению артериального давления и уровня гормона стресса кортизола.

«Плавание учащает частоту сердцебиения, укрепляя тем самым сердечную мышцу и улучшая кровообращение. Однако людям с заболеваниями носа, глотки или ушей следует быть аккуратными. Кроме того, важно уметь правильно плавать, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы и позвоночник. Поэтому новичкам лучше взять пару уроков у тренера, а перед походом в бассейн пройти консультацию кардиолога», — добавил доктор.

Кроме того, укрепить мышечный корсет, поддерживающий работу сердца, помогают силовые тренировки. Однако самостоятельно выполнять их не стоит, потому что такой вид физической активности подразумевает работу с весами и правильную технику выполнения упражнений.

«Перед походом в зал обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, кардиологом и неврологом. Пройдите комплексное обследование и только потом начинайте силовые тренировки под пристальным присмотром квалифицированного тренера», — заключил эксперт.