Врач рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца

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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца.
«На первом месте ходьба любой интенсивности и продолжительности. Нетренированным людям с проблемами сердечно-сосудистой системы лучше начинать с 10-минутных прогулок медленным шагом, но с каждым днем немного увеличивать дистанцию. Чтобы снизить нагрузку на суставы, для ходьбы нужно приобрести легкие удобные кроссовки или трекинговые ботинки», — объяснил эксперт.
Не менее полезной, по словам доктора, будет йога. Она улучшает гибкость, координацию, а также способствует снижению артериального давления и уровня гормона стресса кортизола.
«Плавание учащает частоту сердцебиения, укрепляя тем самым сердечную мышцу и улучшая кровообращение. Однако людям с заболеваниями носа, глотки или ушей следует быть аккуратными. Кроме того, важно уметь правильно плавать, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы и позвоночник. Поэтому новичкам лучше взять пару уроков у тренера, а перед походом в бассейн пройти консультацию кардиолога», — добавил доктор.
Кроме того, укрепить мышечный корсет, поддерживающий работу сердца, помогают силовые тренировки. Однако самостоятельно выполнять их не стоит, потому что такой вид физической активности подразумевает работу с весами и правильную технику выполнения упражнений.
«Перед походом в зал обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, кардиологом и неврологом. Пройдите комплексное обследование и только потом начинайте силовые тренировки под пристальным присмотром квалифицированного тренера», — заключил эксперт.