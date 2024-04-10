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Врач рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца
Здоровье

Сегодня, 21:15

2 мин.

Врач рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Девушка занимается йогой
Фото AaronAmat/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, какой вид спорта особенно полезен для сердца.

«На первом месте ходьба любой интенсивности и продолжительности. Нетренированным людям с проблемами сердечно-сосудистой системы лучше начинать с 10-минутных прогулок медленным шагом, но с каждым днем немного увеличивать дистанцию. Чтобы снизить нагрузку на суставы, для ходьбы нужно приобрести легкие удобные кроссовки или трекинговые ботинки», — объяснил эксперт.

Не менее полезной, по словам доктора, будет йога. Она улучшает гибкость, координацию, а также способствует снижению артериального давления и уровня гормона стресса кортизола.

«Плавание учащает частоту сердцебиения, укрепляя тем самым сердечную мышцу и улучшая кровообращение. Однако людям с заболеваниями носа, глотки или ушей следует быть аккуратными. Кроме того, важно уметь правильно плавать, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы и позвоночник. Поэтому новичкам лучше взять пару уроков у тренера, а перед походом в бассейн пройти консультацию кардиолога», — добавил доктор.

Кроме того, укрепить мышечный корсет, поддерживающий работу сердца, помогают силовые тренировки. Однако самостоятельно выполнять их не стоит, потому что такой вид физической активности подразумевает работу с весами и правильную технику выполнения упражнений.

«Перед походом в зал обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, кардиологом и неврологом. Пройдите комплексное обследование и только потом начинайте силовые тренировки под пристальным присмотром квалифицированного тренера», — заключил эксперт.

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