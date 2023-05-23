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Сегодня, 16:50

Врач рассказал, могут ли быть вредны средства от комаров для человека

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Человек наносит крем от комаров.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «СЭ», могут ли быть вредны средства от комаров для человека. «Во многих средствах от комаров используются токсические вещества — пиретроиды. На комаров и мошек они действуют как нейротоксический яд, то есть парализуют, нарушая процесс передачи нервных импульсов», — пояснила специалист. По ее словам, на человека такие средства тоже могут оказывать негативное влияние, по большей мере при нарушении дозировок или использовании не по инструкции, а также из-за индивидуальной непереносимости компонентов. «При попадании на кожу, слизистые оболочки или в дыхательные пути такие вещества могут вызвать головную боль, головокружение, нарушение сна, снижение артериального давления, аллергические реакции», — предупредила врач.

Чтобы использовать репелленты без вреда для здоровья, нужно внимательно читать инструкцию и применять их с большой осторожностью. Например, наносить средство строго на одежду и не использовать его в закрытом помещении. Для детей лучше покупать специальные детские репелленты — они оказывают более мягкое действие, так как в них используются другие действующие вещества. «Также стоит обратить внимание на средства с натуральными компонентами, например, на основе эфирных масел лимона, мяты, камфоры, чабреца. Они достаточно эффективны и нетоксичны», — подчеркнула Екатерина Демьяновская. Однако их тоже стоит использовать с осторожностью, поскольку природные компоненты могут вызывать аллергическую реакцию.

Также врач отметила, что в некоторых случаях без пиретроидов не обойтись. «Например, против иксодовых клещей эффективны пиретроиды циперметрин и альфациперметрин, а средства на натуральной основе абсолютно бесполезны», — заключила Екатерина Демьяновская.

Ранее мы рассказывали, как защитить домашних питомцев от клещей.

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