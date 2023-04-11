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Сегодня, 15:20

Врач рассказала, из-за чего появляется межпозвонковая грыжа

Ольга Стрельникова
Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
Девушка держится за спину.
Фото istockphoto.com
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Врач по спортивной медицине, реабилитолог Юлия Пантелеева рассказала «СЭ», из-за чего может появиться межпозвонковая грыжа. «Если представить себе межпозвоночный диск, это такая плоская капсула с толстыми стенками, которая заполнена внутри гелем. Гель — это внутренность капсулы, пульпозное ядро. Вокруг него фиброзное кольцо — стенки капсулы», — пояснила специалист. По ее словам, практически любая грыжа начинается с того, что диск стареет и разрушается, при этом оболочка капсулы (фиброзное кольцо) становится менее прочной и в какой-то момент может не выдержать даже небольшой нагрузки, например, обычного наклона. «Ядро, внутренность, выпячивается за пределы диска — это и есть грыжа», — подчеркнула врач.

Грыжи могут развиваться, как постепенно, так и одномоментно. Это происходит из-за заболеваний соединительной ткани, врожденных анатомических нарушений, сколиоза, костных анатомических нарушений и любых состояний, предрасполагающих к повышенной нагрузке на межпозвоночные диски. «Также среди причин появления грыжи различные травмы. Но, конечно, самая распространенная проблема — это старение диска и фиброзного кольца», — заявила Юлия Пантелеева.

Специалист отметила, что предрасполагают к развитию межпозвоночной грыжи такие факторы, как малоподвижный образ жизни, отсутствие физической нагрузки, ожирение, курение, длительные, статические перегрузки в неправильном положении сидя. «Чтобы избежать возникновения грыж, нужно исключить все предрасполагающие факторы. Должна присутствовать правильная, анатомичная физическая нагрузка на мышцы кора, мышцы верхних и нижних конечностей, на баланс и стабилизацию отдела позвоночника», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, как экстренно снять боль в спине.

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