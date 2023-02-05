0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:20

Врач рассказала, как быстро избавиться от насморка

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Врач-пульмонолог НМИЦ ТИО им.ак.В.И.Шумакова Вера Яковлева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что вылечить насморк несложно: полноценный сон, отдых, здоровое питание, пища богатая витаминами — главные помощники в борьбе с недугом. «Как говорится, если насморк лечить — пройдет за неделю, если нет — за 7 дней. Чем проще метод лечения в данном случае — тем более он эффективен», — отметила медик.

По словам Веры Яковлевой, медикаментозное лечение зависит от особенностей организма. При чрезмерной отечности слизистой можно использовать сосудосуживающие и антигистаминные препараты. «Очень хороший эффект дает промывание полости носа раствором соли. Подойдут как готовые препараты, так и приготовленные самостоятельно», — посоветовала врач.

Также существует ряд симптомов, при которых заниматься самолечением не стоит. «В случае, если насморк сопровождается головной болью, «распиранием» в лицевых костях черепа, температурой, болью в ушах или глазах — нужно обязательно обратиться к лору. Врач определит с чем связаны симптомы и подберет подходящее лечение», — резюмировала Вера Яковлева.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эксперт объяснил, почему у мужчин появляется живот