Врач рассказала, как быстро избавиться от насморка

Врач-пульмонолог НМИЦ ТИО им.ак.В.И.Шумакова Вера Яковлева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что вылечить насморк несложно: полноценный сон, отдых, здоровое питание, пища богатая витаминами — главные помощники в борьбе с недугом. «Как говорится, если насморк лечить — пройдет за неделю, если нет — за 7 дней. Чем проще метод лечения в данном случае — тем более он эффективен», — отметила медик.

По словам Веры Яковлевой, медикаментозное лечение зависит от особенностей организма. При чрезмерной отечности слизистой можно использовать сосудосуживающие и антигистаминные препараты. «Очень хороший эффект дает промывание полости носа раствором соли. Подойдут как готовые препараты, так и приготовленные самостоятельно», — посоветовала врач.

Также существует ряд симптомов, при которых заниматься самолечением не стоит. «В случае, если насморк сопровождается головной болью, «распиранием» в лицевых костях черепа, температурой, болью в ушах или глазах — нужно обязательно обратиться к лору. Врач определит с чем связаны симптомы и подберет подходящее лечение», — резюмировала Вера Яковлева.