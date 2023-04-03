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Сегодня, 16:50

Врач рассказала, как защититься от инфекций, передающихся половым путем

Ольга Стрельникова
Мужская рука с презервативом касается женской руки.
Фото Freepik/freepik
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Врач-гинеколог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, какие методы помогут эффективно защититься от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). «Самый надежный способ избежать заражения — воздержание, то есть не заниматься сексом вообще. Это относится к любым его видам — анальному, вагинальному, оральному», — пояснила эксперт. Но такой вариант подойдет не каждому, поэтому Мария Филатова порекомендовала хотя бы уменьшить количество половых партнеров и убедиться в их здоровье.

Другим безопасным, эффективным и рекомендуемым способом профилактики заболеваний, передающихся половым путем, например таких, как гепатит В и вирус папилломы человека (ВПЧ), считается вакцинация. По словам Марии Филатовой, вакцинацию против ВПЧ рекомендуется делать в возрасте 11-26 лет. «После это возможно, но только после консультации с врачом относительно рисков новых инфекций ВПЧ и возможных преимуществ вакцинации», — подчеркнула специалист. Вакцинация против ВПЧ после 26 лет приносит меньше пользы, так как большинство к этому возрасту уже подверглось воздействию вируса.

Снизить вероятность передачи инфекций поможет также правильное и постоянное использование мужских латексных презервативов. «Полиуретановые презервативы имеют более высокий процент разрывов, чем презервативы из латекса. Презервативы натурального происхождения (например, из кишки ягненка) не рекомендуются для профилактики ЗППП. Используйте презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь анальным, вагинальным или оральным сексом», — настоятельно порекомендовала эксперт.

Предотвратить заражение половыми инфекциями с большой вероятностью поможет взаимная моногамия. Это означает, что вы занимаетесь сексом только с одним человеком, который ведет половую жизнь только с вами. «Нахождение в длительных взаимно моногамных отношениях с неинфицированным партнером — один из самых надежных способов избежать ЗППП. Но вы оба должны быть уверены, что не заражены», — подытожила Мария Филатова.

Ранее мы рассказывали о нетипичных признаках заболеваний, передающимся половым путем.

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Советы и рекомендации
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